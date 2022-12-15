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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

РФ и Венесуэла нашли механизм для сокращения затрат на воздушное сообщение

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Министр транспорта боливарианской республики Рамон Веласкес по итогам очередной межправкомиссии сообщил, что Россия и Венесуэла нашли механизм для сокращения затрат на воздушное сообщение.

Он заметил, что для двух стран имеет важное значение транспортное сообщение, отметив, что сейчас воздушное сообщение осуществляется с пересадкой, а со следующего квартала стороны вернутся к прямому сообщению, для этого готовятся пилоты.

"Мы готовим наших пилотов, сертифицируем наши самолёты, чтобы выполнить эту задачу", - сказал Веласкес.

"Настоящим событием двусторонних отношений стало восстановление прямого воздушного сообщения между Москвой и Каракасом. Российские граждане активно осваивают туристические места в Венесуэле, остров Маргарита. С момента запуска в прошлом году прямых чартерных программ Венесуэлу посетили порядка 16 тысяч россиян. Благодаря совместным усилиям 1 октября этого года стартовали прямые чартерные рейсы, выполняемые российской авиакомпанией Nord Wind", - отметил вице-премьер РФ Александр Новак. "Перспективным направлением считаем также организацию гостиничной и другой туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах", - добавил он.

В рамках МПК Россия и Венесуэла подписали соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта.

Венесуэла Рамон Веласкес
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