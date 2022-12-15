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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Законодатели США добиваются исключения России из Совета Безопасности ООН

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Два члена палаты представителей США Стив Коэн и Джо Уилсон представили резолюцию, призывающую президента США Джо Байдена добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН, сообщает журнал Foreign Policy.

Отмечается, что резолюция не имеет обязательной силы и является лишь рекомендацией для Белого дома.

Издание подчеркивает, что эксперты скептически относятся к тому, что усилия законодателей США сработают.

Согласно уставу ООН, все постоянные члены Совета Безопасности должны подписывать любые поправки, что дает России возможность блокировать такой шаг.

США Джо Байден
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