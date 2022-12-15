США применили технологии искусственного интеллекта на морских учениях на Ближнем Востоке

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Военные США завершают на Ближнем Востоке морские учения Digital Horizon. В ходе них американцы задействовали беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта в беспрецедентных для этого региона масштабах, сообщает Defense news.

"Раньше мы много работали с искусственным интеллектом, мы работали над распознаванием образов, над определением поведения, отклоняющегося от нормы, над использованием искусственного интеллекта при управлении и координации действий, но делали это все по отдельности. В ходе Digital Horizon мы впервые совместили все эти компоненты", - заявил капитан Майкл Брассер, начальник подразделения Task Force 59, проводившего учения.

"Все это помогает оператору принимать решения быстро и эффективно использовать искусственный интеллект, чтобы придавать смысл всем потокам информации, поступающим на один экран", - продолжил он.

5-й флот ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив, создал подразделение Task Force 59 в 2021 году. Военнослужащие подразделения ранее экспериментировали с коммерческими беспилотниками и технологиями искусственного интеллекта для их возможного использования в разведывательных миссиях и сборе информации на Ближнем Востоке.

В учениях, проходящих с 23 ноября по 15 декабря, использовали 15 различных беспилотных систем, в том числе 10 из них 5-й флот ВМС США применял впервые. Военнослужащие использовали как морские беспилотники, способные вести долговременное наблюдение за районом, так и скоростные аппараты для перехвата целей, а также БПЛА.

Брассер отметил, что беспилотники позволяют собирать информацию о ситуации в море, а затем технологии машинного обучения и искусственного интеллекта позволят сделать выводы, которые повлияют на решение командования отправить военных на место событий. Также он сказал, что на маневрах специалисты развернули устойчивую сеть беспроводной передачи данных, где информацию между двумя точками можно пересылать по различным путям, не нуждаясь в центральном узле связи. Он пояснил, что такая сеть может служить не только для сбора данных, нужных для машинного обучения и искусственного интеллекта, но и для контроля за беспилотниками, в том числе в круглосуточном режиме.

Он добавил, что теперь Task Force 59 в технологическом плане продвинулось "на световые годы" вперед по сравнению с международными морскими учениями с участием беспилотников, организованными в феврале 2022 года.

В ноябре министр военно-морских сил США Карлос дель Торо заявил Defense news, что он хотел бы применить результаты работы Task Force 59 в Индо-Тихоокеанском регионе, в Центральной и Южной Америке. Позднее он отмечал, что 4-му флоту ВМС США, в зону ответственности которого входят Карибское море и морские пространства вокруг Центральной и Южной Америки, приходится действовать в ином окружении, чем 5-му флоту ВМС США, однако беспилотные системы могут пригодиться и здесь.

"В основном 5-й флот следит за активностью Ирана. А в Центральной и Южной Америке ВМС главным образом нужно бороться с наркотрафиком, особенно в Карибском море, а также с нелегальным рыболовством", - объяснил он.

"К примеру, когда я встретился с президентом Панамы, он дал ясно понять: многие страны Центральной и Южной Америки сталкиваются с проблемой активности китайских рыболовецких флотилий, а у них нет нужных ресурсов в виде кораблей и самолетов, чтобы противодействовать угрозе (...) беспилотные технологии не только позволят нам помочь этим странам; они сами смогут себе помочь ", - добавил министр.