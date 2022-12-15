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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

ЕЦБ ожидаемо повысил ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам декабрьского заседания в четверг повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.).

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2,5%, ставка по депозитам – до 2%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,75%.

В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки на фоне высокой инфляции.

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Европейский центральный банк ЕЦБ
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