Главный комендант польской полиции пострадал от взорвавшегося украинского подарка

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В помещении, соседним с кабинетом главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика, сработало взрывное устройство, заложенное в подарок, полученный им во время рабочего визита на Украину, сообщает Польское радио со ссылкой на МВД страны.

По данным радио, инцидент произошел в среду, однако информация о нем опубликована лишь в четверг.

"В МВД сообщили, что взорвался один из подарков, который комендант получил во время рабочего визита на Украину 11-12 декабря, в рамках которого он встречался с сотрудниками украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Подарок презентовал один из руководителей украинских служб", - сообщает радио без каких-либо уточнений.

Отмечается, что в результате взрыва Шимчик получил легкие травмы и со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей.

Кроме коменданта полиции, травмы также получил гражданский сотрудник главной комендатуры польской полиции. Ему госпитализация не потребовалась.

"Польская сторона обратилась к украинским коллегам за разъяснениями. Расследование ведут прокуратура и соответствующие службы", - отмечается в сообщении МВД.