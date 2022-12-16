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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

КНДР заявила об испытании двигателя для "нового стратегического оружия"

КНДР заявила об испытании двигателя для "нового стратегического оружия"
Архивное фото
Фото: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Северная Корея успешно провела испытание "твердотопливного двигателя большой тяги" для "системы стратегического оружия нового типа", сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Один из институтов Академии национальной обороны успешно провел статическое огневое испытание твердотопливного двигателя большой мощности с тягой 140 тонн, первого в своем роде в стране, на космодроме Сохэ утром 15 декабря", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что "важное испытание" обеспечило "надежную научно-техническую гарантию" для разработки системы стратегического оружия нового типа.

Согласно ЦТАК, испытанием руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он выразил надежду, что "еще одно стратегическое оружие нового типа будет создано в кратчайшие сроки".

"Результаты испытаний научно и четко показали, что все технические показатели, включая тягу двигателя, удельный импульс, характеристики сгорания, время работы и характеристика управления вектором тяги двигателя, соответствуют проектным значениям, и доказали его надежность и безопасность", - резюмировали в агентстве.

КНДР
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