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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

В Малайзии в результате схода оползня погибли 17 туристов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Малайзии оползень сошел на палаточный туристический лагерь, погибли 16 человек, еще 17 считаются пропавшими без вести, передает АР со ссылкой на шефа окружной полиции Суффиана Абдуллаха.

Трагедия случилась ночью в 50 км к северу от Куала-Лумпура, в лагере рядом с популярной среди туристов органической фермой. Сигнал о случившемся поступил в 2:24 ночи по местному времени. Обвалившаяся порода накрыла площадь примерно в 1,2 га.

Считается, что в момент схода оползня в лагере было 94 человека, только граждане Малайзии. 53 из них были спасены. Семеро получили травмы, их доставили в больницу, сказал Абдуллах. Погибли по меньшей мере 16 туристов, в том числе пятилетний мальчик. Еще 17, как полагают спасатели, остаются под завалом, их ищут.

Малайзия Куала-Лумпур
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