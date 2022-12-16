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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Литва покупает у США восемь РСЗО HIMARS

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Литва подписала договор с США о приобретении восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило министерство обороны республики в пятницу.

"Я рад, что в этом году мы подписали соглашение о приобретении этой важной системы. Сейчас мы начинаем обсуждать сотрудничество с США по интеграции HIMARS - обучению персонала, техническому обслуживанию", - приводятся в пресс-релизе слова литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, который встретился в США с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Согласно договору, Литва закупает восемь комплексов HIMARS с различными типами боевых и учебных ракет, включая ATACMS с дальностью действия 300 километров. По словам литовского министра, первые поставки американских РСЗО запланированы на 2025 год. Предварительная стоимость контракта, сообщает агентство BNS, составляет около $495 млн.

Одновременно будет закуплено оборудование для установки и обслуживания системы HIMARS, ее интеграции в сеть противоракетной обороны НАТО большой дальности, а также для обучения персонала.

Литва США HIMARS
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