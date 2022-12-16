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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Falcon 9 стартовал на орбиту со спутником исследования гидросферы Земли SWOT

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 компании SpaceX в пятницу стартовала на орбиту со спутником SWOT (Surface Water and Ocean Topography), предназначенным для зондирования водной поверхности Земли, сообщило NASA.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 06:46 по времени Восточного побережья США (14:46 по Москве). Аппарат будет выведен на низкую околоземную орбиту высотой 890 км.

В рамках миссии SWOT впервые в глобальном масштабе будут в высоком разрешении собираться данные по временным изменениям параметров океанов, озер, рек и других водных ресурсов. Аппарат будет наблюдать за мельчайшими деталями топографии водоёмов и океана и измерять, как они меняются с течением времени.

Спутник SWOT весом две тонны является совместной разработкой NASA и Французского космического агентства CNES при участии Канадского космического агентства CSA и Космического агентства Великобритании UKSA.

Возможности спутника SWOT

Он оснащен радаром с синтезированной апертурой, которая позволит ему отслеживать глобальный уровень воды в мировом океане, океанские течения и то, как они изменяются в результате изменения климата, а также отслеживать процессы, происходящие в реках и озерах в результате человеческой деятельности.

Как отметили в американском космическом агентстве, с помощью спутника можно будет исследовать около 90 % поверхности Земли, изучая озера, реки, водоемы и океаны. Данные будут способствовать управлению ресурсами пресной воды во всем мире и совершенствованию моделей циркуляции вод океана, прогнозов погоды и изменений климата.

По данным NASA, общая стоимость запуска миссии SWOT оценивается примерно в $112 млн, включая услугу запуска, операции по подготовке к запуску, интеграцию полезной нагрузки, отслеживание данных и поддержку телеметрии.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в шестой раз, примерно через 7,5 минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на площадку LZ-4 на авиабазе Ванденберг.

Falcon 9 SWOT SpaceX NASA
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