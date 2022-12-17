Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Египта

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Египта Самехом Шукри вопросы расширения взаимодействия между двумя странами, говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-египетских отношений. Значительное внимание было уделено перспективам расширения взаимодействия между двумя странами в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, реализации крупных совместных проектов", - отмечается в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "Подтверждена обоюдная заинтересованность в укреплении взаимодействия по актуальной международной и региональной проблематике, в том числе в ООН", - говорится в сообщении.