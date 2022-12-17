МИД РФ обвинил власти Молдавии в цензуре из-за отзыва лицензии русскоязычных телеканалов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом "тоталитарной цензуры" решение молдавских властей отозвать лицензии у шести русскоязычных телеканалов Молдавии.

"Власти Республики Молдова сохраняют курс на уничтожение любых форм инакомыслия в стране, методами тоталитарной цензуры зачищая национальное информационное пространство от последних очагов альтернативных точек зрения", - говорится в комментарии представителя МИД РФ.

Отмечается, что 16 декабря молдавская Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об отзыве лицензий у шести русскоязычных телеканалов: Orhei TV, NV6, NTV Moldova, Accent TV, RTR Moldova и Primul in Moldova.

"В качестве основания для подобной атаки на СМИ названо "недостаточно корректное освещение национальных событий и конфликта на Украине", говорится в комментарии.

МИД РФ требует от "профильных международных организаций дать адекватную оценку произошедшему и принять все надлежащие меры по выправлению этой неприемлемой ситуации".