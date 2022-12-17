Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

МИД РФ обвинил власти Молдавии в цензуре из-за отзыва лицензии русскоязычных телеканалов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом "тоталитарной цензуры" решение молдавских властей отозвать лицензии у шести русскоязычных телеканалов Молдавии.

"Власти Республики Молдова сохраняют курс на уничтожение любых форм инакомыслия в стране, методами тоталитарной цензуры зачищая национальное информационное пространство от последних очагов альтернативных точек зрения", - говорится в комментарии представителя МИД РФ.

Отмечается, что 16 декабря молдавская Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об отзыве лицензий у шести русскоязычных телеканалов: Orhei TV, NV6, NTV Moldova, Accent TV, RTR Moldova и Primul in Moldova.

"В качестве основания для подобной атаки на СМИ названо "недостаточно корректное освещение национальных событий и конфликта на Украине", говорится в комментарии.

МИД РФ требует от "профильных международных организаций дать адекватную оценку произошедшему и принять все надлежащие меры по выправлению этой неприемлемой ситуации".

Молдавия МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 17 декабря

Президент Перу отказалась уходить в отставку и требует досрочных выборов

Президент Перу отказалась уходить в отставку и требует досрочных выборов

Что случилось этой ночью: суббота, 17 декабря

Сунак распорядился оценить военную помощь Украине со стороны Великобритании

Сунак распорядился оценить военную помощь Украине со стороны Великобритании

Выход астронавтов в открытый космос перенесли до осмотра корабля "Союз МС-22"

Выход астронавтов в открытый космос перенесли до осмотра корабля "Союз МС-22"

ЕС предусмотрел исключение из запрета для граждан союза занимать должности в РФ

Евросоюз официально опубликовал девятый пакет санкций против РФ

Что произошло за день: пятница, 16 декабря

Телеканал "Дождь" выселяют из студии в Латвии

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });