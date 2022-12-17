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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

В Азербайджане заявили, что страна продолжит прилагать усилия для мира на Южном Кавказе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Баку продолжит прилагать усилия ради мира на Южном Кавказе, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев.

"Азербайджан продолжит усилия по всем важным направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе", - приводит МИД Азербайджана слова Рзаева, сказанные им на встрече с председателем 77-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН Чабой Кереши в Нью-Йорке.

Замглавы МИД Азербайджана проинформировал председателя 77-й сессии ГА ООН о последней ситуации в регионе Южного Кавказа, в том числе о восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре, минной угрозе, а также о шагах, предпринимаемых Баку для нормализации отношений с Ереваном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности Азербайджана в ООН, сотрудничестве со специализированными учреждениями ООН, направлениях дальнейшей деятельности и других вопросах повестки дня, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Кереши сообщил в соцсети, что на встрече с Рзаевым стороны обсудили приоритеты председательства Азербайджана в Движении неприсоединения. Он отметил, что высоко оценивает председательство Азербайджана в этой организации.

Азербайджан Баку
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