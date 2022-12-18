Иудеи отметят Хануку - праздник света

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Праздник света - Хануку - начнут отмечать в воскресенье с заходом солнца приверженцы иудаизма.

Традиция связывает Хануку с еврейским восстанием 167 г. до н.э. против сирийского царя Антиоха IV, который желал насильно приобщить иудеев к древнегреческому многобожию. После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима евреи восстановили свой оскверненный и частично разрушенный храм. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник - менору, огонь которого надо поддерживать постоянно. Но масла для светильника оказалось совсем мало, а на изготовление нового, по еврейской традиции, требуется восемь дней. Когда же с помощью найденного масла зажгли менору, огонь горел без перерыва все восемь дней, пока готовилось новое масло.

В память об этом Хануку празднуют восемь дней, каждый вечер зажигая по одной новой свече в специальном праздничном восьмисвечнике. По многолетней традиции, в воскресенье вечером главный раввин России Берл Лазар зажжет ханукию на площади Революции в центре Москвы.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода в своем поздравлении единоверцам напомнил об уроке Хануки, который, по его мнению, заключается в том, что чудеса, при всей их неземной, нематериальной природе, начинаются с наших конкретных действий.

"Из тех восьми дней, в течение которых горело масло, оставшееся в Храме, чудо происходило только семь. Храмовая менора не начала светить сама по себе - евреи не опустили рук и заправили ее маслом, несмотря на осознание того, что его не хватит на все восемь дней. Традиция нас учит, что основанием для чуда служат человеческая вера и решимость, которые Творец всегда вознаграждает Собственным участием", - считает раввин Борода.

Он пожелал иудеям провести все дни праздника с близкими людьми, с ощущением чуда и веры в будущее, "которое мы осветим для себя добрыми делами".