Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье по московскому времени стартовала на орбиту с очередной партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 16:32 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 00:32 по Москве).

Он станет 67-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

SpaceX запустила уже 3558 спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая будет использоваться уже в 15-й раз, должна будет совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions droneship в Атлантике.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет от Starlink доступен пользователям в 41 стране, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.