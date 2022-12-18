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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Перебои в авиасообщении произошли в Южной Корее из-за сильных снегопадов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Значительное количество авиарейсов пришлось отменить в воскресенье из-за сильных снегопадов и штормовых ветров в южной части Южной Кореи, сообщает Yonhap.

По данным агентства, 51 вылет и 44 прибытия самолетов отменены в международном аэропорту на острове Чечжудо.

Представители авиационных властей острова сообщили, что лишь шесть из 230 местных авиарейсов состоялись в соответствии с расписанием.

Поступают сообщения о задержках и отменах авиарейсов и из аэропорта города Кванджу, и из международного аэропорта "Муан", который расположен западнее города Кванджу.

В то же время "Инчхон", основной аэропорт Южной Кореи, расположенный неподалеку от Сеула, функционирует без сбоев.

Из-за ухудшившейся погоды осложнилась ситуация и на дорогах Южной Кореи. Так, в провинции Чолланамдо на юге страны лишь за утренние часы произошло девять дорожно-транспортных происшествий.

Южная Корея
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