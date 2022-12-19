Десятки человек пострадали из-за турбулентности в самолете над Гавайями

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В воскресенье 36 человек получили травмы разной степени тяжести из-за турбулентности на борту самолета, летевшего из американского города Финикс на Гавайи, сообщает Associated Press со ссылкой на экстренные службы.

В заявлении Службы неотложной медицинской помощи Гонолулу говорится, что 11 человек госпитализированы в тяжелом состоянии, еще девять - в стабильном состоянии. Самому младшему из пострадавших 14 месяцев.

Как отмечается, у пострадавших зафиксированы травмы головы, рваные раны, кровоподтеки, потеря сознания.

По данным Hawaiian Airlines, всего на борту самолета находилось 278 пассажиров и десять членов экипажа.