Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 85%

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Холодная первая половина декабря простимулировала значительный расход газа из подземных хранилищ Европы. На прошлой неделе три дня (13, 14 и 15 декабря) подряд отбор из ПХГ ЕС обновлял максимальные значения для соответствующих дат за всю историю наблюдений, то есть за последние 12 лет.

На наступившей неделе погода резко изменится - придут дожди и оттепель. Впрочем, такая перемена погоды весьма типична для этих дней декабря.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в воскресенье был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

В ожидании более теплой погоды цены на европейском рынке скорректировались. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на $1279 за тысячу кубометров.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила в среднем 13% энергобаланса по ЕС после 10% за неделю с 5 по 11 декабря, сообщает ассоциация WindEurope. При этом наблюдаемая в настоящее время оттепель повысила долю ветрогенерации в воскресенье до 21%.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе снизился до 84,15% - это на 9,5 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

Как ни пытается Европа экономить топливо, запасы газа расходуются опережающими темпами. С 6 декабря отбор газа из ПХГ региона превышает средние значения за последние пять лет (без учета выходных, когда спрос и отбор падает). Нынешний уровень запасов газа уступает показателям на ту же дату 2011 и 2019 годов.

За газовые сутки 17 декабря запасы "похудели" на 0,43 процентных пункта.

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Европейские терминалы по приему СПГ с начала декабря работают с производительностью 69%, при таком же показателе в среднем за ноябрь. Сокращаются запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов (на 10% к среднему ноябрьскому уровню) - это говорит о том, что новые партии сжиженного газа приходят в Европу медленнее, чем рынок его потребляет.

Германия 17 декабря провела церемонию открытия своего первого терминала СПГ - в Вильгельмсхафене. Впрочем, поставки газа в сеть с него начнутся через несколько дней.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт газа - прежде всего в Европу.

За очередную отчетную неделю (закончилась 9 декабря) из ПХГ было изъято 1,4 млрд куб. м газа. Текущий уровень резервов составляет около 71%, что почти сравнялось со средним показателем за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

На данный момент в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в хранилищах сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.