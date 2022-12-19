Американская L3Harris купит производителя ракетных двигателей Aerojet за $4,7 млрд

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Американская L3Harris Technologies Inc, поставщик технологий для аэрокосмической и оборонной промышленности, покупает производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings Inc за $4,7 млрд с учетом долга.

Как говорится в пресс-релизе L3Harris, компания заплатит $58 за акцию Aerojet.

L3Harris планирует выпустить облигации, чтобы привлечь средства для финансирования приобретения. Компания рассчитывает закрыть сделку в 2023 году.

Покупка Aerojet позволит L3Harris закрепиться в шестерке основных подрядчиков министерства обороны США, отмечает The Wall Street Journal. Это уже второе крупное приобретение L3Harris за последние несколько месяцев: в октябре компания объявила о покупке подразделения Viasat Inc. по выпуску систем оборонных коммуникаций Tactical Data Links (TDL) за $1,96 млрд.

Сделка, как ожидается, подвергнется строгой проверке со стороны американских регуляторов.

В декабре 2021 года американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin Corp. объявил о приобретении Aerojet, однако в январе Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) заблокировала покупку.

Интерес к Aerojet, годовая выручка которой составляет порядка $2,3 млрд, также проявляли General Electric Co. и Textron Inc., отмечают источники WSJ.

L3Harris, капитализация которой составляет порядка $41 млрд, была создана в 2019 году за счет объединения L3 Technologies Inc. и Harris Corp. Акции компании с начала текущего года практически не изменились в цене, бумаги Aerojet подорожали на 17%.