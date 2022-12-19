Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

Американская L3Harris купит производителя ракетных двигателей Aerojet за $4,7 млрд

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Американская L3Harris Technologies Inc, поставщик технологий для аэрокосмической и оборонной промышленности, покупает производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings Inc за $4,7 млрд с учетом долга.

Как говорится в пресс-релизе L3Harris, компания заплатит $58 за акцию Aerojet.

L3Harris планирует выпустить облигации, чтобы привлечь средства для финансирования приобретения. Компания рассчитывает закрыть сделку в 2023 году.

Покупка Aerojet позволит L3Harris закрепиться в шестерке основных подрядчиков министерства обороны США, отмечает The Wall Street Journal. Это уже второе крупное приобретение L3Harris за последние несколько месяцев: в октябре компания объявила о покупке подразделения Viasat Inc. по выпуску систем оборонных коммуникаций Tactical Data Links (TDL) за $1,96 млрд.

Сделка, как ожидается, подвергнется строгой проверке со стороны американских регуляторов.

В декабре 2021 года американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin Corp. объявил о приобретении Aerojet, однако в январе Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) заблокировала покупку.

Интерес к Aerojet, годовая выручка которой составляет порядка $2,3 млрд, также проявляли General Electric Co. и Textron Inc., отмечают источники WSJ.

L3Harris, капитализация которой составляет порядка $41 млрд, была создана в 2019 году за счет объединения L3 Technologies Inc. и Harris Corp. Акции компании с начала текущего года практически не изменились в цене, бумаги Aerojet подорожали на 17%.

L3Harris Technologies Aerojet Rocketdyne Holdings
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу

Вопрос о цене газа для Белоруссии будет решен на высшем уровне

Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 85%

Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 85%

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 декабря

Военная операция на Украине

Великобритания в 2023 году поставит Украине снарядов на 250 млн фунтов стерлингов

Десятки человек пострадали из-за турбулентности в самолете над Гавайями

КНДР заявила о проведении "важного испытания" для разработки разведспутника

ЧМ-2022

Политики и спортсмены со всего мира поздравляют Аргентину с победой на ЧМ по футболу

Политики и спортсмены со всего мира поздравляют Аргентину с победой на ЧМ по футболу

Что произошло за день: воскресенье, 18 декабря

Перебои в авиасообщении произошли в Южной Корее из-за сильных снегопадов

Перебои в авиасообщении произошли в Южной Корее из-за сильных снегопадов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });