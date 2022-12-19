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Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу
Фото: Kiran Ridley/Getty Images

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Более 200 человек задержаны во Франции в ходе беспорядков, начавшихся после поражения французской сборной в финале Чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщили в МВД Франции.

Согласно информации ведомства, стражи порядка задержали 227 человек, 47 из них - в Париже и его пригородах.

Кроме того, отмечается, что 40 сотрудников полиции и жандармерии получили ранения, главным образом во время столкновений с участниками беспорядков в Лионе.

По данным французских СМИ, стражи порядка накануне применили слезоточивый газ для разгона на Елисейских полях протестующих, которые кидали петарды и бутылки с зажигательной смесью.

Помимо Лиона и Парижа сообщается о беспорядках в Ницце, где зачинщики беспорядков поджигали мусорные баки и дымовые шашки.

Ожидается, что французские футболисты по возвращении из Катара примут участие в церемонии в Париже, чтобы поблагодарить болельщиков. Планировалось, что в случае победы они проедут по Елисейским полям, однако из-за поражения они отказались от этих планов. Теперь, как предполагается, они выступят перед фанатами на площади Согласия.

Президент Франции Эммануэль Макрон со своей стороны заявил, что планирует принять футболистов в Елисейском дворце "через несколько недель, в зависимости от их графика".

Накануне сборная Франции проиграла Аргентине в финале Чемпионата мира по футболу, который в этом году проходил в Катаре.

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