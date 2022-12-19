В Финляндии не поддерживают полный запрет на владение россиянами недвижимостью

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Назначенная Министерством обороны Финляндии Межадминистративная исследовательская комиссия не рекомендовала устанавливать полный запрет на владение недвижимостью россиянами.

"Исследовательская комиссия не рассматривает полный запрет как эффективную или надлежащую ограничительную меру. Действующее законодательство и полномочия органов власти по надзору за сделками с недвижимостью, которые вступят в силу в начале года, предоставляют властям эффективные средства защиты жизненно важных функций общества в случае необходимости", - сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны.

В подготовленном комиссией докладе также отмечается, что вступившие в силу в конце сентября визовые ограничения уже сократили количество сделок с недвижимостью россиянами в Финляндии.

По мнению авторов доклада, ограничения, связанные исключительно с конкретным гражданством, могут быть использованы и оправданы, если, например, угроза безопасности Финляндии будет значительной и ее устранить будет невозможно менее строгими и эффективными средствами.

"Полный запрет на владение собственностью не был бы наиболее эффективным способом устранения угроз национальной безопасности", - говорится в докладе.

Но ситуация может измениться, если приобретение недвижимости российскими гражданами будет рассматриваться как представляющее угрозу безопасности Финляндии на всей территории государства, сообщает министерство обороны.