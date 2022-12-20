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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Миллионы жителей Аргентины встретили в столице сборную по футболу

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Аргентине миллионы людей с ликованием встречали на улицах Буэнос-Айреса национальную футбольную сборную во главе с капитаном Лионелем Месси, которая ранее одержала победу на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, сообщает Bloomberg.

"Миллионы людей вышли на улицы во вторник в Буэнос-Айресе, чтобы видеть выигравшую чемпионат мира национальную футбольную сборную во главе с Месси, которая торжественно ехала через столицу", - передает агентство.

Месси и его команда перемещались по столице в открытом автобусе и махали фанатам, сопровождавшим их. Маршрут футболистов пролегал от тренировочной площадки на окраине столицы в сам город.

До сих пор неясно, состоится ли встреча победителей с представителями правительства, так как спортсмены хотят разделять политику и спорт. Ранее во вторник, когда самолет с командой приземлился в Буэнос-Айресе, Месси не стал приветствовать главу МВД Эдуардо де Педро, который ожидал их в аэропорту.

Bloomberg при этом отмечает, что победа Аргентины на чемпионате помогла жителям отвлечься от нынешних проблем, связанных с экономическим кризисом.

Празднования в Аргентине начались еще в воскресенье, сразу после победы сборной. На улицах Буэнос-Айреса собрались десятки тысяч человек, одетых в бело-голубые цвета, с флагами в руках и на плечах. Собравшиеся пели, танцевали, скандировали имя Месси. Кроме того, болельщики развернули баннеры, в частности с изображением легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.

В последний раз Аргентина становилась чемпионом мира в 1986 году. Именно тогда в полуфинале против сборной Англии Марадона забил знаменитый гол "Рука бога", благодаря чему команда смогла пройти дальше. В голосовании на сайте ФИФА этот гол был признан "Голом столетия".

В воскресенье на стадионе "Лусаил" прошел финальный матч ЧМ 2022 между сборными Франции и Аргентины. Команды сыграли в ничью в основное время, но Аргентине удалось одержать победу в серии пенальти.

Аргентина Лионель Месси
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