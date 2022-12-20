Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Путин на встрече с Пушилиным назвал "острой" ситуацию с безопасностью в Донецке

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудит с временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным острую ситуацию с обеспечением безопасности в регионе .

"Денис Владимирович, сейчас только что встречался с вашим коллегой из Луганской Народной Республики (Леонидом Пасечником). Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая, а может быть, даже и поострее с учётом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим", - сказал Путин на встрече.

Но начать разговор президент предложил с вопросов обеспеченности жителей региона жильём, водой и теплом, а также здравоохранения. "Предлагаю пройтись по этим жизненно важным темам, а потом, безусловно, перейдём к тому, с чего я начал, - к вопросам безопасности", сказал Путин.

Владимир Путин Леонид Пасечник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Люксембург разрешил разблокировку активов, замороженных из-за санкций к НРД

Спецпредставитель ЕС по санкциям будет привлекать третьи страны к введению ограничений

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы

В Великобритании представили первые банкноты с портретом Карла III

В Великобритании представили первые банкноты с портретом Карла III

"Транснефть" получила заявки Польши и Германии на поставки нефти

Что случилось этой ночью: вторник, 20 декабря

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях по поводу глобальной рецессии

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях по поводу глобальной рецессии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });