Путин на встрече с Пушилиным назвал "острой" ситуацию с безопасностью в Донецке

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудит с временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным острую ситуацию с обеспечением безопасности в регионе .

"Денис Владимирович, сейчас только что встречался с вашим коллегой из Луганской Народной Республики (Леонидом Пасечником). Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая, а может быть, даже и поострее с учётом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим", - сказал Путин на встрече.

Но начать разговор президент предложил с вопросов обеспеченности жителей региона жильём, водой и теплом, а также здравоохранения. "Предлагаю пройтись по этим жизненно важным темам, а потом, безусловно, перейдём к тому, с чего я начал, - к вопросам безопасности", сказал Путин.