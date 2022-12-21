Ракета Vega-C стартует на орбиту с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Европейская ракета Vega-C в среду должна вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и 6 гражданского и военного назначения, сообщает компания-оператор Arianespace.

Запуск ракеты итальянского производства планируется осуществить в 02:47 по парижскому времени (в 04:47 по Москве) с космодрома Куру во Французской Гвиане. Аппараты будут выведены на солнечно-синхронную орбиту Земли.

Спутники Pleiades Neo 5 и 6, созданные корпорацией Airbus Defence and Space, дополнят состав одноимённой орбитальной группировки, состоящей из двух аналогичных по своим характеристикам аппаратов. Они способны делать снимки любой точки Земного шара в сверхвысоком разрешении до 30 см.

Первые два спутника группировки - Pleiades Neo 3 и 4 были выведены на орбиту c помощью легких четырехступенчатых одноразовых ракет семейства Vega в апреле и августе прошлого года, соответственно.

Срок эксплуатации аппаратов, которые будут отправлены на орбиты высотой немногим более 600 км, рассчитан на 10 лет.

Лёгкая четырёхступенчатая одноразовая ракета-носитель Vega-C разрабатывалась с 2014 года совместно с Европейским космическим агентством (ESA) и Итальянским космическим агентством (ASI). Она имеет длину около 35 метров и массу примерно 210 тонн, способна выводить до 2200 кг на полярную орбиту высотой 700 км.