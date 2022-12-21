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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

В Лондоне заявили, что рассматривают все возможности для диверсификации взаимодействия с Казахстаном

Клеверли принял приглашение посетить с визитом Казахстан, сообщают в Астане

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер - глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудил в Лондоне со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли весь комплекс отношений двух стран, стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, сообщила в среду пресс-служба казахстанского МИД.

По ее информации, Тлеуберди прибыл с визитом в Лондон накануне по приглашению британской стороны.

В первый день визита Тлеуберди и Клеверли открыли 6-е заседание казахстанско-британского Стратегического диалога.

"В ходе отдельной встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили весь комплекс двусторонних отношений и обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим обоюдный интерес", - указывается в сообщении пресс-службы.

Британская сторона подчеркнула необходимость поддержания постоянного диалога на правительственном уровне, а также активизации контактов между бизнес-сообществами двух стран. "Этому должно способствовать подписание в ближайшем будущем обновленного Соглашения о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией", - отмечается в сообщении.

"Тлеуберди пригласил своего британского коллегу посетить Астану с ответным визитом. Приглашение с энтузиазмом было принято главой Форин-офиса", - сообщается в пресс-релизе.

По итогам встречи было принято совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Великобритании, в котором отражено взаимное стремление развивать двустороннее стратегическое партнёрство в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также в области энергетической безопасности и борьбы с изменением климата.

Великобритания Казахстан
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