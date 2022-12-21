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В Баку презентовали книгу о бывшем руководителе агентства "Интерфакс-Азербайджан"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Баку состоялась презентация книги "Русский азербайджанец Саша Иванов", посвященная воспоминаниям об Александре Алексеевиче Иванове, долгие годы являвшимся генеральным директором информационного агентства "Интерфакс-Азербайджан".

В книге собраны воспоминания родных и друзей, статьи об Александре Иванове, а также бесценные воспоминания самого Александра Алексеевича, в том числе, о годах его работы с общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым.

Составителем и литературным редактором книги является публицист Эльмира Ахундова.

В своем выступлении на презентации Э.Ахундова напомнила, что многие годы А.Иванов являлся сотрудником, а затем и руководителем службы охраны Г.Алиева. По ее словам, "этого человека А.Иванов поистине боготворил".

"Почти все, кто вспоминал об этой яркой незаурядной личности, говорили о его верности, дружбе и любви, о его неприятии лжи, предательства, трусости, о его компетентности и эрудированности. Они говорили о нем с любовью", - отметила Э.Ахундова.

Вдова Александра Иванова - Ирина - поделилась своими воспоминаниями о нем. "О человеке говорят его дела и поступки. Это Саша полностью и достойно смог реализовать за годы своей жизни. Основной период становления А.Иванова пришелся на время работы с Гейдаром Алиевым. Это были очень ответственные годы, которые изменили его мировоззрение. Саша незабвенно любил свою родину – Азербайджан", - сказала она.

В 2005-2017 годах А.Иванов возглавлял информационное агентство "Интерфакс-Азербайджан", ставшее за это время одним из ведущих средств массовой информации страны.

Азербайджан Баку
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