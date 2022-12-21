Российский "Прогресс" увёл МКС от космического мусора
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС) для уклонения от космического мусора, сообщили "Роскосмосе" в среду.
"В 16:42 по московскому времени были включены двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20", они проработали 620,6 секунды, и выдали импульс величиной 1 м/с", - сообщается в телеграм-канале госкорпорации.
По данным "Роскосмоса", в результате средняя высота орбиты станции составила 417,97 км
"За всё время полета станции проведены 330 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 179 - с помощью двигателей российских "Прогрессов"", - говорится в сообщении.
Ранее в среду NASA отменило выход в открытый космос астронавтов в связи с угрозой столкновения с космическим мусором.
По их данным, в ходе подготовки астронавтов "данные слежения за фрагментами обломков российского разгонного блока "Фрегат-СБ" показали близкое сближение со станцией".
Ситуация с космическим мусором
17 октября в госкорпорации сообщали о коррекции орбиты МКС для уклонения от космического мусора, для этого были также задействованы двигатели корабля "Прогресс МС-20".
4 августа 2021 года в "Роскосмосе" сообщали, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от 3 до 10 сообщений о сближениях космических аппаратов РФ с потенциально опасными объектами.
В ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической, заявил в октябре 2021 года "Интерфаксу" главный конструктор системы контроля космического пространства (корпорация "МАК "Вымпел", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Виталий Горючкин.
"С таким темпом развития, что мы сейчас видим, тем количеством аппаратов, которые выводятся, я считаю, что в ближайшие 10 лет с высокой вероятностью ситуация станет очень близкой к критической или станет критичной, если мы не разработаем каких-то новых методов по контролю и предупреждению таких ситуаций", - сказал Горючкин.