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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:10

Байден заявил, что Украина получает вооружение, передача которого не вредит НАТО и ЕС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - США не передают Украине некоторые виды вооружений, так как не хотят навредить НАТО и ЕС, заявил американский президент Джо Байден.

"Вы спрашиваете, почему мы просто не дадим Украине все, что можем дать? (...) Существует целый альянс (НАТО) и крайне важно, чтобы он оставался вместе с Украиной. И если давать Украине вооружение, которое бы фундаментально отличалось от того, которое уже туда передается, то в перспективе это могло бы привести к расколу в НАТО, ЕС и в мире в целом", - сказал он в ходе пресс-конференции в Белом доме после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден добавил, что США и союзники будут "давать Украине то, в чем она нуждается, чтобы быть в состоянии защищать себя".

"Я потратил несколько сотен часов, разговаривая с нашими европейскими союзниками и главами этих стран, разъясняя, почему им нужно делать дальнейшие усилия по поддержке Украины. Они это полностью понимают, но не собираются вести дело к войне с Россией и третьей мировой войне", - подчеркнул американский лидер.

США Украина НАТО ЕС Джо Байден Владимир Зеленский
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