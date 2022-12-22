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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Китай проведет реструктуризацию двух крупных металлургических госкомпаний

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Китай одобрил реструктуризацию двух крупных государственных металлургических предприятий – Sinosteel Group Corp. и China Baowu Steel Group Corp. Об этом сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР (SASAC).

Sinosteel будет интегрирована в Baowu. После этого она будет исключена из списка предприятий, находящихся под контролем SASAC.

В октябре 2020 года комитетом было принято решение о том, что Baowu будет осуществлять контроль над Sinosteel.

Baowu была создана в 2016 году в результате реструктуризации Baosteel и Wuhan Iron and Steel и является одним из крупнейших в мире производителей стали. Годовые объемы производства компании превышали 100 млн тонн в последние два года, сообщает агентство "Синьхуа".

Китай
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