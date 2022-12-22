Молдавская оппозиция бойкотирует заседание парламента из-за приостановки вещания шести ТВ-каналов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционная фракция Блока коммунистов и социалистов (БКС) бойкотирует в четверг заседание парламента Молдавии в знак протеста против приостановления вещания в республике шести телеканалов, ретранслировавших в основном российские программы.

С таким заявлением выступил лидер Партии социалистов, вице-спикер парламента Влад Батрынча.

В начале заседания фракция БКС предложила безотлагательно заслушать премьер-министра Наталью Гаврилицу и председателя Совета по телевидению и радио (СТР) Лилиану Вицу по этому вопросу.

Батрынча, который потребовал проведения слушаний, заявил, что решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) по приостановке вещания шести телеканалов было вынесено без каких-либо юридических обоснований и является "очень радикальным". "Поэтому предлагается в срочном порядке заслушать премьера и главу СТР, чтобы услышать аргументы принятия такого решения", - сказал социалист.

В ответ председатель парламента Игорь Гросу заявил, что после прекращения вещания этих телеканалов молдавское "информационное пространство очистилось и стало лучше пахнуть". "Стало меньше пропаганды. Но у некоторых есть зависимость от этого запаха. Поэтому мы должны продолжать в той же манере, чтобы очистить наше информационное пространство от токсинов пропаганды", - заявил спикер.

По его словам, "в этом парламенте бессмысленно продолжать обсуждение".

Фракция БКС попросила паузу, после чего вернулась в зал заседаний с плакатами "Не закрывайте рот прессе", "PAS = цензуре и нищете" и другими.

"Строить демократию - тяжелое дело, но вы даже не попытались. В нынешнем парламенте не найти компромисса для общего будущего страны. Поэтому мы призываем к досрочным парламентским выборам", - заявил Батрынча, после чего депутаты БКС покинули зал заседаний.

Как сообщалось, с 19 декабря в Молдавии приостановлено вещание шести телеканалов. Вечером 16 декабря Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) приняла решение о приостановлении действия лицензий телеканалов TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova. Сетка вещания этих каналов основана на ретрансляции фильмов и программ российских телеканалов - Первого канала, НТВ, "России" и "РТР-Планеты". КЧС мотивировала принятое решение необходимостью "защитить национальное информационное пространство и предупредить риск дезинформации и попыток манипулирования общественным мнением". Решение вступило в силу с понедельника, 19 декабря, и будет действовать на все время чрезвычайного положения.