В Иране задержали несколько человек по подозрению в связях с "Моссадом"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Министерство информации Ирана выявило и задержало членов четырех оперативных групп, предположительно, связанных с разведывательной службой Израиля "Моссад", сообщает в четверг агентство "Мехр" со ссылкой на министерство.

В министерстве информации заявили, что эти группы планировали провести несколько гибридных террористических операций на фоне проходящих в Иране протестов.

18 декабря в министерстве информации также заявили о выявлении и задержании членов "шпионской сети", которые планировали саботировать оборонную промышленность страны.

Массовые протесты начались в Иране осенью после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.