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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Филиппины усилят военное присутствие в районе спорного архипелага в Южно-Китайском море

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны Филиппин отдало приказ нарастить военное присутствие в Южно-Китайском море в районе островов Спратли (китайское название - Наньша) после того, как стало известно о строительстве КНР искусственных участков суши еще в четырех точках архипелага, сообщает The Straits Times.

"Министерство национальной обороны Филиппины в четверг направило вооруженным силам приказ нарастить присутствие в Южно-Китайском море возле Филиппин. Перед этим министерство наблюдало за тем, что назвало "активностью Китая" вблизи острова Титу (тагальское название – Паг-Аса) в архипелаге Спратли. Подробностей Минобороны не предоставило", - отмечает газета.

"Любые посягательства на территории в акватории Южно-Китайского моря, прилегающей к Филиппинам, или создание там суши – это угроза острову Паг-Аса, который является частью Филиппин. Такая активность ставит под угрозу окружающую среду и стабильность региона", - говорилось в заявлении оборонного ведомства.

Ранее на этой неделе появились сообщения, что Китай в прошедшее десятилетие вел строительные работы еще на четырех незанятых участках суши в архипелаге Наньша - рифе Элдад, рифе Уитсун, песчаной отмели Сэнди-Кэй и острове Ланкиам-Кэй. При этом Манила оспаривает право на обладание Сэнди-Кэй и Ланкиам-Кэй, а риф Уитсун лежит в пределах исключительной экономической зоны Филиппин. Однако в Пекине опровергли эту информацию. Власти Китая также призвали США прекратить сеять рознь между Пекином и Манилой.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в создании на спорных островах военных баз.

В минувшем ноябре вице-президент США Камала Харрис в ходе переговоров с филиппинским президентом Фердинандом Маркосом-младшим подтвердила готовность США защищать Филиппины в соответствии с договором 1951 года в случае нападения на военных, самолеты и суда Филиппин в Южно-Китайском море.

В середине декабря сообщалось, что Вьетнам в этом году расширил масштаб работ по созданию новых участков суши и углублению дна для прохода судов на контролируемой Ханоем части архипелага Спратли.

Филиппины
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