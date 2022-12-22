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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Снежный шторм грозит усложнить жителям США поездки в рождественские праздники

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В ряде районов США усиливается метель, которая может перерасти в шторм и помешать праздничным поездкам на это Рождество, сообщает в четверг Fox News.

Согласно прогнозам синоптиков телеканала, метель на этой неделе пройдет через Средний Запад США и район Великих озер, после чего превратится в шторм, способный резко усилиться всего за сутки. Метеорологи ожидают, что наибольшее количество снега выпадет в западной части региона Великих озер.

Власти объявили предупреждение о снежной буре на юго-западе штата Миннесота, его действие могут распространить и на другие районы. Предупреждения об угрозе шторма также распространили на территории от штата Колорадо до штата Нью-Йорк. Между тем, в штате Флорида ожидаются самые низкие за последние 30 лет температуры.

По данным синоптиков, в четверг погода ухудшится, а снег с дождем будут сменять снегопады и сильный ветер. На дорогах возможен гололед. На востоке США снег с дождем позднее из-за повышения температуры сменится дождями, а в пятницу в Нью-Йорке может пройти сильный снегопад.

США
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