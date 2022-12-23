МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году в $39,5-57 млрд

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят не менее $39,5 млрд и могут достичь $57 млрд в случае неблагоприятного сценария. Об этом говорится в материалах на сайте Международного валютного фонда к мониторинговой программе с участием совета директоров МВФ (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).

"В основном сценарии предполагается, что потребности во внешнем финансировании в 2023 году составят $39,5 млрд, при допущениях об отсутствии монетарного финансирования (со стороны НБУ - ИФ)", - говорится в сообщении.

МВФ отмечает, что к этой сумме добавляются еще $8 млрд, которые Украина могла бы освоить в рамках восстановления, хотя правительство оценивает свои возможности намного выше - в $17 млрд.

"В неблагоприятном сценарии ухудшение прогнозов по доходам и расходам госбюджета (включая расходы на социальные нужды и поддержку энергетических компаний) приведет к увеличению бюджетного дефицита, что повлечет увеличение потребностей во внешнем финансировании на $9,5 млрд. Таким образом, при таком сценарии совокупные потребности во внешнем финансировании могут составить до $57 млрд", - отмечают эксперты фонда.

Неблагоприятный сценарий предполагает падение ВВП в следующем году на 12,5% и инфляцию 40%, снижение международных резервов до $18 млрд против $21 млрд в базовом сценарии, а также рост расходов госбюджета до 68,8% ВВП против 56,5% в базовом сценарии с увеличением дефицита с 9,1% до 16,8% ВВП.

В таблице, представленной в документах, финансирование со стороны самого МВФ отсутствует, хотя Украина при разработке проекта госбюджета на 2023 год называла фонд одним из трех ключевых кредиторов и доноров в следующем году наравне с ЕС и США. Пока же МВФ указывает на $18 млрд кредита от ЕС, $14 млрд грантов (основную сумму правительство Украины ожидает от США), $2 млрд кредитов от Всемирного банка, $1,5 млрд от других международных финансовых организаций (ЕБРР, ЕИБ), а также другие инвестиции.

Как сообщалось, руководство МВФ в начале недели одобрило запрос властей Украины на проведение мониторинговой программы с участием совета исполнительных директоров фонда. По оценке МВФ, программа поможет стране сохранить стабильность и стимулировать донорское финансирование, а также может стать прологом полноценной денежной программы.

Ранее Украина запросила у МВФ четырехмесячную программу PMB. Киев надеется, что на смену этой программе, не предполагающей финансирования, уже в начале следующего года придет стандартная программа расширенного финансирования EFF, с помощью которой страна сможет частично покрыть дефицит госбюджета 2023 года, оцениваемый в $38 млрд, и поддержит платежный баланс.