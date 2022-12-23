Белоруссия введет на новогодние праздники дополнительные поезда в сообщении с РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия назначила более 50 дополнительных поездов в сообщении с Россией на новогодние и рождественские праздники, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.

"В международном сообщении в период с 23 декабря 2022 года по 12 января 2023 года будут курсировать более 50 дополнительных поездов. Среди маршрутов – традиционно популярные Минск - Москва, Брест - Москва, Минск - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Также в период с 25 декабря 2022 года по 11 января 2023 года назначен поезд №239 Полоцк - Москва, а в период с 26 декабря 2022 года по 12 января 2023 года – поезд №240 Москва - Полоцк.