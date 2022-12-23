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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Французские железнодорожники не будут проводить забастовки в новогодние выходные

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Французский железнодорожный оператор SNCF достиг соглашения с профсоюзами работников, чтобы избежать новых забастовок в новогодние выходные.

В сообщении SNCF говорится, что участники профсоюзов отказались от планов проведения забастовок. Таким образом, пассажиры смогут избежать перебоев в движении поездов вторые выходные в этом праздничном сезоне.

Соглашение с четырьмя профсоюзами позволит "вернуться к нормальному положению дел" на следующей неделе, однако в ближайшие выходные перебои в движении все же сохранятся, говорится в сообщении SNCF.

Как сообщалось, SNCF был вынужден отменить каждый третий высокоскоростной поезд TGV в пятницу из-за запланированных забастовок. Примерно такое же количество поездов, как ожидается, будет отменено в субботу и воскресенье.

Между тем в последние дни оператор подвергся давлению со стороны властей, призывавших его не допустить дальнейшей отмены поездов.

"Это проблема для многих французов, которые пытаются увидеться с близкими на Рождество, - сказал министр-делегат Франции по вопросам транспорта Клеман Бон в интервью радиостанции BFM Business. - Кто-то нашел альтернативу, но это было трудно и доставило много стресса. Кто-то не нашел".

SNCF пообещала покупателям компенсировать стоимость билетов в двойном размере в случае, если их поезда будут отменены. Забастовка, вероятно, обойдется компании примерно в 100 млн евро, отметил Бон.

Франция
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