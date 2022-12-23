В Белоруссии завершились мероприятия по военным сборам на текущий год

В следующем планируется призвать 9 тыс. человек

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мероприятия по военным сборам в текущем году завершены, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии полковник Александр Шальпук.

"Все это проводится планово. На следующий год, к примеру, есть постановление Совета министров, в котором определено в 2023-м на военные сборы призвать 9 тыс. человек. Эта цифра не меняется уже несколько лет", - рассказал представитель Генштаба ВС республики в эфире "Радио-Минск" в пятницу.

"В этом году мы тоже призывали 9 тыс. человек на военные сборы. Сборы в 2022-м уже закончились, больше таких мероприятий в этом году не будет. Они начнутся только в следующем году", - добавил он.