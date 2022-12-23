Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

В Белоруссии завершились мероприятия по военным сборам на текущий год

В следующем планируется призвать 9 тыс. человек

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мероприятия по военным сборам в текущем году завершены, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии полковник Александр Шальпук.

"Все это проводится планово. На следующий год, к примеру, есть постановление Совета министров, в котором определено в 2023-м на военные сборы призвать 9 тыс. человек. Эта цифра не меняется уже несколько лет", - рассказал представитель Генштаба ВС республики в эфире "Радио-Минск" в пятницу.

"В этом году мы тоже призывали 9 тыс. человек на военные сборы. Сборы в 2022-м уже закончились, больше таких мероприятий в этом году не будет. Они начнутся только в следующем году", - добавил он.

Белоруссия Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Палата представителей Конгресса США одобрила бюджет в $1,7 трлн на 2023 год

Курды устроили беспорядки в Париже

Курды устроили беспорядки в Париже

YouTube получил права на показ американского футбола за $2,5 млрд в год

YouTube получил права на показ американского футбола за $2,5 млрд в год

В Париже задержали мужчину, устроившего стрельбу

Microsoft оштрафована во Франции на 60 млн евро за нарушения с cookies

Тысячи рейсов отменены в США из-за снежной бури и холодов

Тысячи рейсов отменены в США из-за снежной бури и холодов

Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже $1000/тыс. куб. м из-за оттепели

Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже $1000/тыс. куб. м из-за оттепели

Комитет в Конгрессе рекомендовал Минюсту запретить занятие Трампом поста президента

Комитет в Конгрессе рекомендовал Минюсту запретить занятие Трампом поста президента

Что случилось этой ночью: пятница, 23 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });