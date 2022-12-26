Эрдоган заявил, что запасы природного газа Турции в Черном море составляют 710 млрд кубометров

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в понедельник, что запасы природного газа Турции в Черном море равны 710 млрд кубометров, передает агентство "Анадолу".

"Наши запасы природного газа в Черном море увеличились на 170 млрд кубометров, достигнув в общей сложности 710 млрд кубометров", - приводит агентство его слова.

По его словам, этой цифры удалось достичь, когда стало известно, что буровое судно "Фатих" обнаружило запасы природного газа в 58 млрд кубометров в месторождении Чайджума-1 на глубине 3023 метра.