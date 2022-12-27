Парламент Омана проголосовал за расширение бойкота Израиля

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU -Нижняя палата парламента Омана проголосовала за расширение закона о бойкоте Израиля в понедельник, сообщает The Times of Israel.

Консультативное собрание (Меджлис аш-Шура) проголосовало за внесение поправок в первый пункт своего закона о бойкоте Израиля, предполагающих запретить любые спортивные, культурные или экономические контакты.

Поправка запрещает личное или онлайн-взаимодействие с израильтянами.

Вице-спикер парламента Якуб аль-Харити сообщил новостному агентству WAF, что поправка "усилит криминализацию и бойкот" Израиля.

Поправка теперь передается на обсуждение законодательного комитета Меджлиса перед окончательным голосованием.

В воскресенье израильские СМИ предположили, что дебаты о бойкоте могут быть связаны с усилиями Израиля добиться от Омана разрешения на гражданские полеты над страной.

Ранее в этом году Саудовская Аравия, которая также не имеет связей с Израилем, разрешила Израилю использовать свое воздушное пространство, но Оман выступил против этого.

Оман и Израиль не имеют официальных дипломатических отношений.

Министр иностранных дел Омана Сайид Бадр бин Хамад аль-Бусаиди заявил в прошлом году, что Оман изменит свою политику только после того, как будет реализовано решение израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств.