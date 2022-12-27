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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

В 2022 году в ЮАР больше 200 дней были сбои в электроснабжении

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году ЮАР сталкивалась с перебоями в поставках электроэнергии на протяжении в общей сложности уже 200 дней, сообщает Bloomberg.

Крупнейшая генерирующая компания ЮАР Eskom Holdings SOC Ltd. предупредила, что снижение поставок электроэнергии продлится до конца этой недели. В частности, с 5 утра до 4 дня среды по местному времени подача электричества в сети будет сокращена на 2 тыс. МВт.

Перебои с энергоснабжением происходят из-за старых и плохо обслуживаемых генерирующих станций, которые постоянно ломаются, отмечает Bloomberg. В свою очередь это негативно влияет на инвестиции и экономику страны в целом.

"Проблемы с поставками электричества имеют серьезные последствия для экономики, и их стоит рассматривать как самый значительный риск для роста и, как следствие, для будущего Южной Африки", - написала глава компании Sygnia Ltd. Магда Вежицка.

По прогнозу ЦБ ЮАР, экономика страны в четвертом квартале вырастет на 0,1%. В текущем году ожидается рост на 1,8%, в 2023 году - на 1,1%.

ЮАР Eskom Holdings SOC Sygnia Магда Вежицка.
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