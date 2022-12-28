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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В стамбульском аэропорту приостанавливали прием рейсов из-за ЧП на газопроводе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В стамбульском международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в среду временно прекращали прием рейсов по соображениям безопасности в связи с утечкой газа с газопровода, сообщает "Анадолу".

По данным агентства, при проведении работ на газопроводе, проходящем из населенного пункта Тузла до Тепеорена, повредили трубу, и произошла утечка.

В результате рейсы из аэропорта приостановили с 13:05 по местному времени (совпадает с московским). Самолеты, идущие на посадку, перенаправлялись в новый международный аэропорт Стамбула.

В свою очередь газета "Хабертюрк" сообщает, что самолеты уже вновь вылетают и заходят на посадку в аэропорту имени Сабихи Гёкчен.

Стамбул Турция
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