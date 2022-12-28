Индийскому финтех-сектору предсказали тяжелый 2023 год из-за сокращения инвестиций

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Финансово-технологическому сектору Индии предстоит довольно трудный 2023 год из-за сокращения инвестиций и ужесточения регуляторного контроля, спрогнозировал эксперт консалтинговой компании Bain & Company Ракеш Пожат.

Инвесторы в сектор, оцениваемый экспертами в $50 млрд, в последнее время становятся все более щепетильными из-за ухудшения ситуации на глобальных финансовых рынках. В результате среди финтех-компаний значительно возросла конкуренция за капитал, отметил Пожат.

"Инвесторы теперь больше смотрят на показатели монетизации, а не просто на индикаторы роста вроде числа клиентов и стоимости выданных кредитов", - сказал аналитик. Это может привести к повышению стоимости привлечения денежных средств для менее крупных представителей сектора.

С 2000 года индийский финтех-сектор, который в основном сосредоточен на электронных платежах и кредитовании, привлек в общей сложности порядка $35 млрд, согласно подсчетам Bain. При этом $10 млрд из этих средств пришлось только на 2021 год. В первом полугодии 2022 года эти компании и стартапы привлекли $4,2 млрд, что меньше показателя за тот же период предыдущего года.

Кроме того, в 2022 году индийские регуляторы начали ужесточать надзор на фоне ряда случаев мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками финтех-компаний. Правительство выпустило несколько циркуляров, вынудивших платформы подстраиваться под новые требования.

"Вы поймете, что многие инвестиции (в финтех - ИФ) должны будут сначала пройти проверки в отделах управления рисками и комплаенса", - сказал Пожат.