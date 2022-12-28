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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Первый финский терминал СПГ пришвартовался в порту на юге страны

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Первый финский терминал по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) пришвартовался в южном порту Инкоо. Об этом сообщается в среду на сайте местной газотранспортной компании Gasgrid Finland.

"Сегодня плавучий терминал СПГ Exemplar успешно встал на якорь в гавани Инкоо", - говорится в заявлении на сайте Gasgrid Finland. Компания отмечает, что терминал стал наиболее быстрым и эффективным решением проблемы зависимости страны от российского газа.

Ожидается, что объект будет запущен в начале 2023 года

Gasgrid Finland и американская Excelerate Energy в мае подписали соглашение об аренде плавучего СПГ-терминала на десять лет. В начале августа финская компания объявила о начале строительства портовых сооружений для плавучего терминала СПГ Exemplar в Инкоо.

Финляндия
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