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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Генсек ООН назначил нового координатора по Черноморской зерновой инициативе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш назначил Абдуллу Абдула Самада Дашти новым координатором по Черноморской зерновой инициативе, сообщается на сайте организации в среду.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня объявил о назначении Абдуллы Абдула Самада Дашти из Кувейта координатором ООН по Черноморской зерновой инициативе", - говорится в заявлении.

С августа 2022 года этот пост занимал Амир Махмуд Абдулла из Судана. Гутерриш выразил ему благодарность за его лидерство, работу и приверженность реализации инициативы.

22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории – Черноморска, Одессы и Южного.

ООН Антониу Гутерриш
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