Король Иордании предостерег Израиль от попыток изменить статус-кво Иерусалима

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Король Иордании Абдалла II заявил, что его страна готова к конфликту в случае, если члены нового израильского правительства будут добиваться изменения статус-кво Иерусалима.

"Если они хотят вступить с нами в конфликт, мы вполне готовы", - сказал он в интервью CNN, говоря о статусе Иерусалима.

"Мне всегда хочется верить, что стакан наполовину полон, но у нас есть определенные красные линии... И, если Израиль захочет пересечь эти красные линии, мы с этим разберемся", - добавил иорданский король.

Он заявил в интервью каналу, что в его стране вызывает беспокойство ситуация со статусом Иерусалима. В частности, речь идет об опеке над мусульманскими святынями, которую в настоящее время осуществляет Иордания.

Опасения по поводу возможности эскалации палестино-израильского конфликта, а также по поводу будущего отношений Израиля с его арабскими соседями появилась в связи с тем, что в стране в четверг готовятся привести к присяге самое правое за многие годы правительство под руководством Биньямина Нетаньяху.

Израиль захватил Восточный Иерусалим у Иордании в войне 1967 года, однако в 1994 году стороны подписали договор, согласно которому Израиль соглашается отдавать предпочтение Иордании в качестве опекуна или хранителя мусульманских и христианских святынь города. Тем не менее, Иордания, считающая себя гарантом религиозных прав мусульман и христиан в Иерусалиме, нередко обвиняла Израиль в нарушении этого соглашения.

Наиболее остро ситуация стоит с мечетью Аль-Акса, находящейся на Храмовой горе в Старом городе в Восточном Иерусалиме. Это третья по значимости святыня ислама, однако иудеи также считают его самым священным местом в иудаизме, и правые политики часто призывают к тому, чтобы и у евреев было право там молиться.