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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Армения вводит уголовную ответственность за призывы к отказу от суверенитета страны

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Армении на заседании в четверг приняло проект поправок в Уголовный кодекс, согласно которому криминализируются действия по отказу от суверенитета республики.

На заседании правительства министр юстиции Григор Минасян сообщил, что за действия по отказу от суверенитета предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, за призывы к отказу от суверенитета предусмотрено наказание от штрафов до лишения свободы сроком до трех лет.

"Если призывы будут осуществлены посредством СМИ или других информационных средств, то предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет", - отметил Минасян.

Документ направлен на утверждение парламента.

Армения
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