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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Ракета SpaceX стартует на орбиту с израильским разведывательным спутником

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в пятницу стартует на орбиту с израильским спутником дистанционного зондирования Земли EROS-C3, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск аппарата израильской компании ImageSat International (ISI) планируется осуществить со стартового комплекса 4Е на базе Ванденберг американских Космических сил в Калифорнии в 02:17 по времени Восточного побережья США (в 10:17 по Москве).

Он предназначен для получения изображений с разрешением в 30 см в панхроматическом режиме и разрешением в 60 см в мультиспектральном режиме с полосой обзора примерно 12,5 км.

"EROS-C - это современный спутник наблюдения Земли, представляющий изображения сверхвысокого разрешения. Он предназначен для решения самых сложных оперативных задач, с которыми в настоящее время сталкиваются оборонные и разведывательные организации", - отмечают в израильской компании ISI.

При этом первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая используется уже в 10-й раз, после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на площадку на базе в Калифорнии.

SpaceX Falcon 9
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