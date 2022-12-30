Фондовые индексы Европы выросли по итогам торгов в четверг

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили ростом торги в четверг, развернувшись вверх после первоначального снижения, обусловленного общим негативом на глобальных рынках.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,68% и составил 430,35 пункта.

Германский фондовый индекс DAX набрал 1,05%, французский САС 40 - 0,97%, британский FTSE 100 - 0,21%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 увеличились на 1,2% и 0,72% соответственно.

Среди инвесторов растет обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусом в Китае, который может распространиться и по другим странам. Накануне США ввели требования обязательного тестирования на COVID-19 перед вылетом для всех прибывающих в страну из КНР. В Италии сообщили, что будут проводить тестирование сами.

Другие страны - члены Евросоюза пока не присоединились к обязательному тестированию на коронавирус прибывающих из Китая, при этом главы министерств здравоохранения стран ЕС пообещали продолжить переговоры для выработки общего подхода к правилам для приезжающих в Евросоюз, сообщают европейские СМИ.

При этом власти Китая в последнее время последовательно смягчали антиковидную политику с целью поддержки экономического роста. Теперь же рынки обеспокоены, что скачок заболеваемости может пошатнуть ситуацию в экономике.

Участники рынка также сохраняют осторожный настрой в преддверии завершения года, полного экономических трудностей, и на фоне негативного прогноза на 2023 год, предполагающего продолжение подъема процентных ставок и рецессию, пишет Trading Economics.

Акции германской энергетической компании Uniper SE подорожали на 10,9%, став лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600.

Бумаги швейцарской сети аптек Zur Rose Group AG выросли на 5,2%, британского онлайн-ритейлера THG Plc - на 3,2%.

Лидером падения стали акции германского авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG, которые подешевели на 3,3%.