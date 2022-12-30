В Финляндии тестируют подачу газа с плавучего терминала

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Финляндии начала тестовая подача газа с плавучего терминала сжиженного природного газа Exemplar.

"Первые молекулы газа были успешно поданы с терминала СПГ в финскую газовую сеть в ночь с четверга на пятницу. Это был первый этап тестового периода", - сообщила финская национальная газовая сетевая компания Gasgrid Finland.

Коммерческое распределение газа может начаться примерно в середине января, заявил генеральный директор компании Олли Сипиля.

Плавучий терминал сжиженного природного газа Exemplar, призванный заменить поставки в Финляндию газа через российский трубопровод, прибыл в глубоководный порт Инкоо в среду.

Десятилетний договор аренды терминала Exemplar финская национальная газовая сетевая компания Gasgrid Finland подписала с американской компанией Excelerate Energy в мае. Общая стоимость контракта составила 460 млн евро, или около 126 тыс евро в сутки. Регазифицированный газ по трубопроводу Balticconnector будет поступать также в Эстонию.

Сжиженный природный газ будет доставляться в Exemplar танкерами два раза в месяц. Ожидается, что первое судно СПГ прибудет в январе.