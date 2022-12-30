Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Финляндии тестируют подачу газа с плавучего терминала

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Финляндии начала тестовая подача газа с плавучего терминала сжиженного природного газа Exemplar.

"Первые молекулы газа были успешно поданы с терминала СПГ в финскую газовую сеть в ночь с четверга на пятницу. Это был первый этап тестового периода", - сообщила финская национальная газовая сетевая компания Gasgrid Finland.

Коммерческое распределение газа может начаться примерно в середине января, заявил генеральный директор компании Олли Сипиля.

Плавучий терминал сжиженного природного газа Exemplar, призванный заменить поставки в Финляндию газа через российский трубопровод, прибыл в глубоководный порт Инкоо в среду.

Десятилетний договор аренды терминала Exemplar финская национальная газовая сетевая компания Gasgrid Finland подписала с американской компанией Excelerate Energy в мае. Общая стоимость контракта составила 460 млн евро, или около 126 тыс евро в сутки. Регазифицированный газ по трубопроводу Balticconnector будет поступать также в Эстонию.

Сжиженный природный газ будет доставляться в Exemplar танкерами два раза в месяц. Ожидается, что первое судно СПГ прибудет в январе.

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин из действующих лидеров Европы поздравил с Новым годом лишь главу Сербии и премьера Венгрии

Путин из действующих лидеров Европы поздравил с Новым годом лишь главу Сербии и премьера Венгрии
Пандемия коронавируса

В Японии зарегистрировали рекордную суточную смертность от COVID за все время пандемии

В Японии зарегистрировали рекордную суточную смертность от COVID за все время пандемии

Си Цзиньпина ждут с государственным визитом в Москву весной 2023 года

В Киргизии объяснили требование документооборота на киргизском нехваткой учителей русского

В Киргизии объяснили требование документооборота на киргизском нехваткой учителей русского

Что случилось этой ночью: пятница, 30 декабря

Вертолет с пилотом и тремя пассажирами рухнул в Мексиканский залив у берегов Луизианы

Умершие знаменитости

Умерла британский модельер Вивьен Вествуд

Умерла британский модельер Вивьен Вествуд
Умершие знаменитости

Умер Пеле

Умер Пеле

Горнолыжные курорты Франции и Швейцарии приспосабливаются к нехватке снега

Горнолыжные курорты Франции и Швейцарии приспосабливаются к нехватке снега

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });