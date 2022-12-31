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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Более 20 человек погибли при пожаре в отеле в Камбодже

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - На месте сгоревшего гостиничного комплекса с казино на западе Камбоджи обнаружены тела 26 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на губернатора провинции Бантеймеанчей Ума Ретри.

По его словам, 17 погибших были из Таиланда, по одному из Непала, Малайзии и Китая, а шесть тел еще предстоит опознать.

По другим данным, погибли 27 человек: 26 в Камбодже и еще один - в тайской больнице.

Ретри добавил, что пострадали 57 человек. В больницах к настоящему моменту остаются 27 человек. Многие пострадавшие были направлены на лечение в соседний Таиланд.

Пожар в гостиничном комплексе с казино Гранд-Даймонд-Сити в городе Пойпет на границе Камбоджи и Таиланда произошел в среду ночью. Огонь тушили более 12 часов, а поисково-спасательная операция продолжалась 39 часов. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за перегрузки электросети, вызванной использованием гирлянд.

Камбоджа Таиланд
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