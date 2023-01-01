Хорватия стала двадцатым членом зоны евро

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Хорватия с 1 января стала официально членом зоны евро и начала использовать единую европейскую валюту вместо своей национальной валюты куна.

"Это ставит Хорватию в самый тесный круг европейской интеграции", - сказал, комментируя событие, глава правительства страны Андрей Пленкович.

Таким образом, балканская страна с населением менее 4 млн человек, которая обрела независимость только в 1991 году, стала 20-м из 27 членов Европейского союза, присоединившихся к еврозоне. В тот же день она была принята и в Шенгенское пространство открытых границ.

Чтобы перейти на евро, страна должна была выполнить ряд экономических условий, включая стабильный обменный курс и низкую инфляцию.

Хорватия с июля 2020 года участвует в Европейском механизме обменного курса (ERM II), который обязывает поддерживать стабильность национальной валюты по отношению к евро в течение как минимум двух лет, прежде чем она сможет претендовать на переход на евро.

В июле 2022 года Совет ЕС решил, что страна готова к вступлению в еврозону, закрепив обменный курс между евро и хорватской куной на уровне 7,53450 кун за 1 евро. Предыдущей страной, присоединившейся к еврозоне, была Литва (в 2015 году).

В июле Хорватский монетный двор приступил к чеканке монет евро. Если у бумажных евро одинаковый дизайн, то у монет, отчеканенных разными странами еврозоны, - разный. Хорватские евромонеты - с национальным мотивом Хорватии.

Переходя на евро, Хорватия, как неоднократно заявляли ее лидеры, надеется получить большую финансовую безопасность и улучшить уровень жизни своих граждан. В ноябре 2022 года хорватский парламент принял первый государственный бюджет страны, номинированный в евро. Он ориентировался на общий дефицит в размере 2,3% от валового внутреннего продукта и исходил из прогноза экономического роста на 0,7% в 2023 году.

"Введение евро укрепит нашу экономику, станет якорем стабильности, сделает нас более устойчивыми и защищенными от внешних потрясений и кризисов, а также будет способствовать улучшению инвестиционного климата", - заявил депутатам министр финансов Марко Приморац.

